Laienorganisation sieht „reale Bedrohung“ für Demokratie

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) beklagt eine Zunahme von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Hetze in der Gesellschaft. „Unsere Demokratie erlebt derzeit eine reale Bedrohung“, mahnte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp am Freitag auf der Herbst-Vollversammlung der katholischen Laienorganisation in Berlin.