Motorradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 54-Jährige im Ortsteil Weißensee (Bezirk Pankow) auf der Berliner Allee in Richtung Buschallee unterwegs. Auf Höhe der Pistoriusstraße sei er mit seinem Motorrad weggerutscht und gestürzt. Der Mann wurde demnach mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ob die nasse Straße Grund für den Unfall war, sei noch unklar. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.