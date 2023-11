Kirche Zentralkomitee der Katholiken redet in Berlin über Reformen

Ein Lichtstrahl fällt in einer Kirche auf ein Kreuz.

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken kommt am Freitag (9.00 Uhr) zu seiner Herbst-Vollversammlung in Berlin zusammen. Ein Schwerpunkt der Beratungen wird der laufende Reformprozess in der Kirche sein, bei dem es unter anderem um mehr Mitbestimmung geht. Bei dem zweitägigen Treffen wollen die Mitglieder der Dachorganisation katholischer Laien über innerkirchliche und auch gesellschaftliche Themen beraten und Beschlüsse fassen.