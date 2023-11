Rechte Taten nicht verfolgt? Ermittlungen gegen Staatsschutz

Beim für Rechtsextremismus zuständigen Staatsschutz sind 300 Verfahren liegen geblieben. Nun ermittelt die Polizei in eigenen Reihen.

Berlin. Rund 300 Fälle seien beim Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes nicht bearbeitet worden. Dieser ist für politisch motivierte Straftaten zuständig. Die Polizei ermittelt wegen Strafvereitelung im Amt in den eigenen Reihen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Im Fokus stehen der frühere Kommissariatsleiter und ein Sachbearbeiter der Abteilung, die für rechte Straftaten zuständig ist. Zuvor hatte die „B.Z“ berichtet.

Demnach seien den neuen Chefs des Kommissariats die unbearbeitet oder unzureichend bearbeiteten Verfahren aufgefallen, wie die Polizeisprecherin weiter erklärte. Laut ihr stammen die liegen gebliebenen Verfahren größtenteils aus den Jahren 2020 und 2021. Sie seien zwischenzeitlich überprüft und der Staatsanwaltschaft für eine rechtliche Bewertung zugeschickt worden. Auf Grundlage der Ermittlungsaufträge von dort setze die Polizei dann die Recherchen fort. Eine Frage sei, wem die liegen gebliebenen Akten strafrechtlich anzulasten seien, so die Sprecherin.

Um diese Straftaten könnte es gehen

Um welche Straftaten aus dem rechten Bereich es genau geht, ist unklar. In Betracht kommen unter anderem Ermittlungen gegen die Querdenker-Szene aus diesem Zeitraum. Vorfälle in Zusammenhang mit einer Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln sollen nach Polizeiangaben nicht betroffen sein. Die Sprecherin verwies darauf, dass diese zu einem früheren Zeitpunkt erfolgten.

Grünen- und Linken-Abgeordnete forderten eine lückenlose Aufklärung und wollen den Vorfall am kommenden Montag im Innenausschuss thematisieren, berichtete der „Tagesspiegel“. Dazu sollen Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik gehört werden.