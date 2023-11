Feuerwehreinsatz Bagger gerät auf Bahnhofsbrücke in Cottbus in Brand

Auf der Bahnhofsbrücke in Cottbus ist am Donnerstagnachmittag ein Bagger in Brand geraten. Der Fahrer wurde bei dem Feuer nicht verletzt, wie die Stadt mitteilte. Demnach gehörte das Fahrzeug zum Fuhrpark des Cottbuser Eigenbetriebs für Grün- und Parkanlagen. Die Brücke war für die Löschmaßnahmen zeitweise gesperrt, auch der Straßenbahnverkehr war unterbrochen, wie es hieß. Die Polizei ermittelt.