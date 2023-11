Finanzamt ließ Vermieter von Ferienwohnungen davon kommen

Berlins Finanzämter haben sich nicht ausreichend gekümmert, damit private Vermieter von Ferienappartements ihren steuerlichen Pflichten nachkommen. Das hat der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht gerügt, der am Donnerstag vorgestellt wurde. „Die Einnahmen aus dieser Vermietung werden nicht immer vollständig dem Finanzamt erklärt“, schlussfolgern die Rechnungsprüfer.

Die Prüfung bezieht sich auf das Jahr 2020. Seinerzeit hätten die Berliner Finanzämter Mitteilungen über die auf Internetportalen in den Jahren 2012 bis 2014 erzielte Vermietungsumsätze erhalten. Das folgte nach langer Debatte, in der sich die Portalbetreiber seit 2016 zunächst weigerten, diese Daten raus zu geben, ehe das mit erheblichem Zeitverzug geschah. Die Finanzämter hätten diese ausgewertet, Nachforderungen gestellt und „steuerliche Mehrergebnisse von 2,1 Millionen Euro erzielt.

Vermieter von Ferienwohnungen hätten mehr Steuern zahlen müssen

Es hätten viel mehr sein müssen, ist der Rechnungshof überzeugt. „Nur jeder dritte Steuerpflichtige hatte seine Einnahmen zutreffend erklärt“, heißt es im Bericht. Als der Rechnungshof die Bearbeitung der Mitteilungen in Augenschein nahm, kam heraus, dass die Finanzämter diese nicht ordnungsgemäß ausgewertet hätten. „So haben sie teilweise die Sachverhalte nicht ausreichend ermittelt, Umsatzsteuer zu niedrig festgesetzt und es versäumt, Hinterziehungszinsen festzusetzen“, schreiben die Prüfer.

In einem Fall habe ein Wohnungsinhaber aus der Vermietung über Internetportale Einnahmen von 28.128 Euro 2014 und 23.183 Euro im Jahr darauf erzielt. Obwohl er bei diesen Summen umsatzsteuerpflichtig wäre und die Kleinunternehmergrenzen überschritten seien, habe das Finanzamt keine Umsatzsteuer erhoben.

Schuldnerberatung funktioniert in den meisten Bezirken nicht gut genug

Schwere Mängel attestiert die Prüfbehörde dem Senat auch bei der Arbeit der städtischen Schuldner und Insolvenzberatung. Diese habe angesichts von mehr als 200.000 überschuldeten Haushalten in der Stadt eine große Bedeutung. Dennoch gelinge es nicht, eine berlinweit halbwegs einheitliche Grundversorgung dieser Beratungsleistung sicher zu stellen. Die Prüfung bezog sich zwar auf das Corona-Jahr 2020, aber die Schwierigkeiten seien nicht verschwunden.

Es gebe Bezirke, bei denen verschuldete Menschen fast gar nicht warten müssten. Woanders dauere es dagegen achteinhalb Monate, ehe die Menschen in Geldnot Hilfe bei der Neuorganisation ihrer Finanzen erhalten, sagte die zuständige Prüferin Claudia Langeheine am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresberichts. Die Senatsverwaltung habe bislang keine Richtschnur für die Beratung vorgegeben, so die Prüferin, und sich „bislang keinen systematischen Überblick zur Situation in den verschiedenen Bezirken verschafft“.

Der Senat hat trotz 200.000 überschuldeter Haushalte keinen Überblick über Beratung

Die Ursachen für die großen Unterschiede zwischen den Bezirken würden von der Senatsverwaltung nicht ermittelt, zudem fehlten Erkenntnisse über den tatsächlichen Bedarf. „Eine gesamtstädtische Planung und Steuerung der Schuldner- und Insolvenzberatung in Zusammenarbeit mit den Bezirken findet nicht statt“, schreibt der Rechnungshof.

Die Behörde hat sich gemeinsam mit ihren Kollegen aus Brandenburg auch die Verhältnisse beim Rundfunk Berlin-Brandenburg genauer angesehen. Das Fazit, das der zuständige Direktor Stefan Finkel zog, ist verheerend. Der RBB hat 2017 bis 2022 erheblich über seine Verhältnisse gelebt“, so der Prüfer. Der öffentlich-rechtliche Sender habe deutlich mehr Geld ausgegeben als er hatte und so ein Defizit von 38 Millionen Euro verursacht. Nun seien „massive Sparmaßnahmen erforderlich“.

Beim RBB flossen Empfehlungen der Rechnungshöfe in den neuen Staatsvertrag ein

Das Zeugnis für die Sender-Verantwortlichen ist miserabel. Bei der Vergabe von Aufträgen und Beraterverträgen habe es an grundlegenden Strukturen und Prozessen gefehlt. Beraterverträge seien direkt und ohne Preisvergleich abgeschlossen worden, das Vier-Augen-Prinzip habe der RBB ausgehebelt. Die Gehaltsstruktur in den Führungsetagen sei völlig aus den Fugen geraten, sagte Finkel. Als über Gebühren finanziertes Haus müsse sich die Bezahlung im RBB an den Verhältnissen im öffentlichen Dienst orientieren.

Dass sich die Zeiten beim RBB nun ändern, rechnet sich die Prüfbehörde selbst positiv an. Eine Vielzahl ihrer Empfehlungen sei in den Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg mit dem Sender übernommen worden. Dazu gehöre auch, dass das Gehalt der neuen Intendantin Ulrike Demmer auf 220.000 Euro im Jahr gedeckelt wurde. Ihre Vorgängerinnen hatte deutlich über 300.000 Euro pro Jahr gelegen.