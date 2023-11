Schuldenbremse für Investitionen lockern

Zukunftsausgaben dürfen nicht abgeschnürt werden. Die Politik in Bund und Land muss sich ehrlich machen und das Herumdoktern einstellen

Berlin. Die Klatsche vor dem Bundesverfassungsgericht zum schuldenfinanzierten Sondervermögen der Bundesregierung ist nicht nur ein Problem für die Ampel. Die rigiden Vorgaben der höchsten Richter für die Möglichkeiten dieses von fast allen Bundesländern und dem Bund genutzten Instruments hat das Zeug, die Finanztöpfe auf Pump komplett auszutrocknen.

Im Bund fehlen jetzt 60 Milliarden Euro für die Transformation der Wirtschaft, die Energiepreisbremse, den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft oder die Modernisierung der Bahn. Welche Summen davon gestrichen oder wo an anderer Stelle im Haushalt in dieser Dimension kurzfristig gekürzt werden sollte, wollen auch diejenigen nicht beantworten, die das Urteil jetzt bejubeln.

Auch in Berlin nutzen CDU und SPD den Trick, sich der Schuldenbremse zu entziehen

In Berlin ist die Lage nicht gleich, aber vergleichbar. Zehn Milliarden Euro will die CDU/SPD-Koalition in Klimaschutz, öffentlichen Nahverkehr, den Umbau der Fernwärme und die Sanierung öffentlicher Gebäude stecken. Auf Pump, versteht sich. Natürlich ist das ein Trick, um den Obergrenzen des Haushaltes zu entgehen.

Für das Dilemma, das alle Regierenden in Deutschland trifft, ist nur auf einem Weg zu lösen. Die starre Schuldenbremse kann so nicht bleiben. Die Politiker müssen sich ehrlich machen: Zukunftsinvestitionen dürfen nicht länger der Schuldenbremse unterliegen. Während Staaten wie Amerika schuldenfinanziert ein Subventionsfeuerwerk abbrennen und Wachstum erzeugen, droht Deutschland in einer kritischen Phase der weltweiten Transformation zurückzubleiben. Damit wäre den kommenden Generationen auch nicht geholfen.