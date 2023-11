In der Silvesternacht 2022 kam es zu zahlreichen Randalen in Neukölln. Jugendliche bewarfen Einsatzkräfte dabei mit Böllern und Pyrotechnik.

Von Polizeivertretern Kritik an Böllerverbotszonen zu Silvester in Berlin

Berlin. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die Ankündigung von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD), zu Silvester in einigen Teilen Neuköllns Böllerverbotszonen einrichten zu wollen, stark kritisiert. Denn Böllerverbotszonen würden flexible Einsätze verhindern, heißt es von der Gewerkschaft.

„Null Toleranz für Böllerrandale zu Silvester“, stellt der Berliner DPolG-Landesvorsitzende Bodo Pfalzgraf zwar klar. Böllerverbotszonen würden in einer Großstadt wie Berlin allerdings kaum das Zünden und Knallen verhindern. Stattdessen würden sie nur unnötig Kräfte binden.

„In der Praxis, das sehen wir zu Silvester und jetzt bei den Unruhen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt, müssen wir viele Polizeikräfte plus Wasserwerfer einsetzen, um Straßenzüge zu räumen”, so Pfalzgraf, der sich zuletzt für eine bessere Ausrüstung für Polizisten mit Brandschutzhauben, feuersicheren Uniformen und Gehörschutz sowie besseren Feuerlöschern zum anstehenden Jahreswechsel eingesetzt hatte.

Bundespolizei und Zoll sollen schon jetzt gehen Böller aus Polen vorgehen

Außerdem drückten Verbotszonen bei schwieriger Personallage noch eine Aufgabe mehr ins ohnehin brisante Einsatzgeschehen. „Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen diese Areale rechtzeitig sichern, um später nicht in Menschenmengen, aus denen Knallkörper abgeschossen werden, hineinzudrängen, um der Verursacher habhaft zu werden“, erklärt der Gewerkschaftschef. Man könne schlicht nicht alle sozialen Brennpunkte zu Böllerverbotszonen machen und denken, damit sei alles in Ordnung.

Die Politik sollte sich vielmehr auf die erfahrenen Polizeiführer verlassen, die bei solch brisanten Lagen ein flexibles System einsetzen. „Unabhängig davon brauchen wir schon jetzt die Unterstützung des Zolls und der Bundespolizei, um die Einfuhr von gefährlichen Riesenböllern aus Polen zu verhindern“, so die Einschätzung von Pfalzgraf. Anders als die Vertreter der größeren Polizeigewerkschaft GdP setzt sich die DPolG nicht für ein allgemeines privates Böllerverbot in Berlin und in Deutschland ein.

Silvester: Erneut schwere Ausschreitungen in Neukölln befürchtet

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und die Berliner Polizei sind bestrebt, Ausschreitungen wie in der vergangenen Silvesternacht zu vermeiden. Dazu wird es wohl zum Böllerverbot in bestimmten Teilen Neuköllns kommen, wie Spranger ankündigte. „Wir prüfen gerade, wo wir Pyrotechnik verbieten können“, sagte sie am Mittwoch: „Aber mein Ziel ist, auch in Neukölln Böllerverbotszonen einzurichten.“

Zu Silvester war es vor allem in Neukölln zu schwere Auseinandersetzungen von Randalierern mit der Polizei, der Feuerwehr und mit Rettungskräften gekommen. Pyrotechnik wurde dabei häufig als Waffe gegen die Beamten eingesetzt. Vor dem Hintergrund der aufgeputschten Stimmung infolge des Nahost-Konfliktes befürchten Sicherheitsexperten, dass es auch in diesem Jahr erneut Straßenschlachten vor allem rund um die Sonnenallee geben könnte.