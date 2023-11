Teenagerin rassistisch beleidigt: Staatsschutz ermittelt

Ein Mann soll in Berlin-Neu-Hohenschönhausen eine 16-Jährige rassistisch beleidigt und ihr damit gedroht haben, ihr das Kopftuch abzunehmen. Als ein Passant am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Vincent-van-Gogh-Straße Ecke Warnitzer Straße dazwischen ging, entfernte sich der Verdächtige, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Jugendliche zeigte die Tat anschließend auf einer Polizeiwache an. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Den Angaben zufolge war die Teenagerin mit zwei jüngeren Geschwistern unterwegs. Der Mann soll sie verfolgt haben, bevor es zu den Beleidigungen kam.