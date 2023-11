„Reichsbürger“-Razzia: 20 Beamte im Einsatz

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Im Zuge der Razzia gegen „Reichsbürger“ in acht Bundesländern wurde auch in Brandenburg ein Objekt durchsucht. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums waren dabei am Donnerstag 20 Beamte des Staatsschutzes beim Landeskriminalamt und der Bereitschaftspolizei beteiligt. Über die Zahl der eingesetzten Beamten hatte zunächst der rbb berichtet.