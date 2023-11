Berlin: Rechnungshof wirft dem Senat schwere Versäumnisse vor

Berlin. Der Landesrechnungshof hat die Finanzpolitik der schwarz-roten Berliner Koalition in lange nicht mehr erlebter Grundsätzlichkeit kritisiert und dem Senat schwere Versäumnisse bei Reformen innerhalb der Verwaltung vorgehalten. Nach den derzeitigen Planungen weise der Haushalt zukünftig ein „strukturelles Defizit“ auf, die Ausgaben würden dauerhaft die Einnahmen übersteigen, warnte Rechnungshof-Präsidentin Karin Klingen am Donnerstag bei der Präsentation des Jahresberichts: „Die aktuell geplanten Maßnahmen, wie die Auflösung fast aller Rücklagen und Einsparungen über pauschale Minderausgaben, wirken sich nur kurzfristig aus und sind nicht zukunftsgerichtet.“

Vor allem die 1,5 Milliarden Euro bisher nicht klar definierter Sparvorgaben, die sogenannten pauschalen Minderausgaben in den Verwaltungen, sehen die Rechnungsprüfer kritisch. „Diese erhebliche Summe muss also im Laufe des Jahres im Haushalt noch erwirtschaftet werden, ohne dass derzeit feststeht, wo Einsparungen erfolgen können“, schreibt der Rechnungshof. Um die für 2026 und 2027 prognostizierten Defizite von drei Milliarden Euro zu senken, halte man es schon jetzt für „dringend geboten, Ausgaben zu priorisieren und das Ausgabenwachstum zu begrenzen“.

Rechnungshof will die Hauptstadtzulage von 150 Euro pro Monat abschaffen

Einen Vorschlag liefert der Bericht gleich mit: Die Hauptstadtzulage von 150 Euro für 90 Prozent der Landesbeschäftigten solle abgeschafft werden. Die im Jahr 250 Millionen Euro teure Sonderleistung Berlins sei eingeführt worden, um bei der Personalfindung konkurrenzfähig zu sein, die Bindung der Mitarbeitenden an den Arbeitgeber zu erhöhen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Der Rechnungshof habe aber in seiner Prüfung keine Belege dafür gefunden, dass diese Ziele erreicht worden seien. „So hat sich zum Beispiel die Zahl der unbesetzten Stellen auch nach der Einführung der Hauptstadtzulage kaum verändert“, heißt es.

Den Senatsplan, mit einem Sondervermögen Klimaschutz bis zu zweimal fünf Milliarden Euro Schulden für Investitionen außerhalb des regulären Haushalts aufzunehmen und so die Schuldenbremse zu umgehen, hält der Rechnungshof für rechtswidrig und sagt das vor dem Hintergrund der bundesweiten Debatte um die Folgen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Sondervermögen des Bundes auch sehr deutlich.

Prüfer sehen sich durch Bundesverfassungsgericht in Kritik am Sondervermögen bestätigt

Zwar argumentiert der Finanzsenator Stefan Evers (CDU), das Berliner Sondervermögen sei anders konzipiert als das nun gescheiterte Vorhaben der Bundesregierung. Berlin habe schon die Klima-Notlage erklärt, die nun durch die Energiekrise verschärft werde. Zudem werde in Berlin das Geld nicht aus anderen Zwecken umgewidmet, sondern soll von Anfang an gegen die Klima-Notlage eingesetzt werden.

Der Rechnungshof hält das für nicht plausibel. Mit der „pauschalen Feststellung von Notsituationen“ werde die Schuldenbremse ausgehebelt, Schulden ließen sich kaum noch effektiv begrenzen. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts müsse eine Notsituation „jeweils für das jeweilige Haushaltsjahr konkret begründet und ein Verursachungszusammenhang zwischen der Notlage und den in diesem Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen dargelegt“ werden, schreiben die Prüfer.

Das aus Schulden stammende Geld müsste in einem Jahr gegen Notlage ausgegeben werden

Die aufgenommenen Mittel müssten zudem im jeweiligen Haushaltsjahr zur Bekämpfung der Notlage ausgegeben werden. „Ein Sondervermögen mit einer Kreditermächtigung in Höhe von fünf Milliarden Euro für mehrere Haushaltsjahre erfüllt diese Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht“, schlussfolgert der Rechnungshof.

Generell warnen die Prüfer vor den hohen Schulden, die zum Teil in Rücklagen, anderen Sondervermögen oder auch in den Landesunternehmen stecken. Allein im regulären Landeshaushalt würden die Ausgaben für Zinsen in den kommenden Jahren auf 1,6 Milliarden Euro steigen. Der Rechnungshof sieht es zudem kritisch, dass die Berliner Politik in den vergangenen Jahren immer wieder Eigenkapital und Darlehen in Landesbetriebe nachgeschossen hat, die in der Folge ihre Schulden ausdehnten. Seit 2010 flossen so fast 3,5 Milliarden Euro an die Staatsfirmen, deren Verschuldung sei auf fast 29 Milliarden Euro gestiegen.

Strukturiertes Vorgehen gegen den Sanierungsstau öffentlicher Gebäude nicht erkennbar

Trotz dieser Finanzspritzen vermissen die Prüfer ein strukturiertes Vorgehen gegen den Sanierungsstau bei öffentlichen Immobilien. Dieser beläuft sich laut Rechnungshof auf 15,8 Milliarden Euro. Ein „mittel- und langfristiger Pfad“ für den Abbau sei erforderlich.

In der Verwaltung sieht der Hof an vielen Punkten nur geringe Fortschritte. So habe der Senat zwar schon 2018 beschlossen, das komplizierte und zersplitterte Vergabewesen für öffentliche Aufträge neu zu ordnen, durch das immerhin rund fünf Milliarden Euro an Firmen gezahlt werden, die oft an der Bürokratie verzweifeln.

Die Vergabe öffentlicher Aufträge bleibt ungeordnet, trotz Beschlüssen von 2016

Jede Senats- und Bezirksverwaltung sollte eine zentrale Vergabestelle einrichten, um Effizienz und Effektivität der Vergabeverfahren zu erhöhen. Weil aber einheitliche Vorgaben fehlten, sei das nicht geschehen. Im Ergebnis habe nach fünf Jahren immer noch nicht jede Verwaltung eine zentrale Vergabestelle, jede dieser Stellen arbeite anders und habe unterschiedliche Personalstärke. Es fehle ein funktionierendes System: „Die Vergabeorganisation muss dringend neu aufgestellt werden“, fordert der Rechnungshof.

Ganz auflösen möchte der Rechnungshof die Anstalt Wohnraumversorgung Berlin. Seit der Gründung 2016 in Folge des abgewendeten Mieten-Volksbegehrens habe der Betrieb vier Millionen Euro gekostet, ihren Auftrag aber wegen der ineffizienten Konstruktion nicht erfüllt.