Landesrechnungshof warnt vor Schieflage beim Haushalt

Der Landesrechnungshof hat vor einer drohenden Schieflage des Berliner Haushalts gewarnt. Kritisch sieht er nicht zuletzt die Pläne der schwarz-roten Koalition, Rücklagen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr und von 4,6 Milliarden Euro in 2024/2025 zu verbrauchen, wie aus dem Jahresbericht 2023 hervorgeht, den der Rechnungshof am Donnerstagvormittag an Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld (CDU) übergeben hat.