Wetter in Berlin heute: Es wird stürmisch und windig – DWD-Warnung

Am Donnerstag wird es ungemütlich in Berlin und Brandenburg. Der Grund sind starke Sturm- und Windböen. Die Wettervorhersage im Detail.

Berlin. Es wird zwar milder, dafür aber auch stürmischer: Das ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Vorhersage für das Wetter in Berlin und Brandenburg für heute: Die Experten warnen vor starken Wind- und Sturmböen. Ab der Zeit von Donnerstag, 12 Uhr, komme es demnach zu Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 km/h. In Schauernähe und in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen um 75 km/h gerechnet werden. Am Nachmittag komme es vom Norden her außerdem zu schauerartigen Regenfällen. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad.

Der DWD geht davon aus, dass es bis in die Nacht von Freitag zu Wind- oder Sturmböen komme. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 5 Grad. Erst gegen Freitagmorgen solle der Wind allmählich weniger werden. (dpa/dw)

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage für heute und für die kommenden Tage

Donnerstag, 23. November: Heute stark bewölkt oder bedeckt, regional leichter Regen oder Sprühregen. Im Nachmittagsverlauf zunächst vom Norden Brandenburgs bis in den Berliner Raum verbreitet aufkommender schauerartiger Regen, am Abend auch den Süden erreichend. Mild, Höchstwerte 9 bis 12 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit Wind- bis stürmischen Böen, ab dem Mittag vereinzelt Sturmböen. In der Nacht zum Freitag bedeckt und gebietsweise Regen, lokal kräftiger ausfallend. Im Verlauf nach Süden abziehender Niederschlag, Auflockerungen und nur noch örtlich Schauer. Tiefstwerte 5 bis 3 Grad. Mäßiger bis frischer sowie böiger Westwind, lokal stürmische Böen.

Freitag, 24. November: Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt mit zeitweiligen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern, teils gewittrig. Höchsttemperatur 5 bis 7 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen und einzelnen stürmischen Böen. In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt, regional Schneeregen-, Schnee- oder Graupelschauer. Tiefsttemperatur 0 bis -2 Grad. Örtlich Glätte. Mäßiger West- bis Nordwestwind, lokal Windböen.

Samstag, 25. November: Am Samstag wechselnd bewölkt, lokal Schnee- oder Graupelschauer. Höchstwerte zwischen 1 und 3 Grad. Mäßiger West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag bei wechselnder Bewölkung örtlich Schneeschauer. Glättegefahr. Tiefstwerte zwischen -2 und -4 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

Sonntag, 26. November: Am Sonntag wechselnd bewölkt, lokal Schnee- oder Graupelschauer. Höchstwerte um 0 Grad. Mäßiger West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Montag wechselnd bis gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen -3 und -5 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

