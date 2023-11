Wetter in Berlin und Brandenburg: Es wird stürmisch und windig – DWD-Warnung

Am Donnerstag wird es ungemütlich in Berlin und Brandenburg. Der Grund sind starke Sturm- und Windböen. Die Wettervorhersage im Detail.

Berlin. Es wird zwar milder, dafür aber auch stürmischer. Das ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Vorhersage für das Wetter in Berlin und Brandenburg. Die Experten warnen vor starken Wind- und Sturmböen. Am Donnerstagmorgen könne es im Norden Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde geben. Dabei bleibe es bei bedecktem Himmel aber weitestgehend trocken. Im Laufe des Tages nehme der Wind aber weiter an Fahrt auf. Am Nachmittag komme es vom Norden her zu schauerartigen Regenfällen. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad.

Der DWD geht davon aus, dass es bis in die Nacht von Freitag Wind- oder Sturmböen (55 bis 75 Kilometer pro Stunde) geben werde. In manchen Gebieten falle Regen. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 5 Grad. Erst gegen Freitagmorgen solle der Wind allmählich weniger werden. (dpa/dw)

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage für die kommenden Tage

Freitag, 24. November: Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt mit zeitweiligen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern, teils gewittrig. Höchsttemperatur 5 bis 7 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit Windböen und einzelnen stürmischen Böen.

In der Nacht zum Samstag wechselnd bis stark bewölkt, regional Schneeregen-, Schnee- oder Graupelschauer. Tiefsttemperatur 0 bis -2 Grad. Örtlich Glätte. Mäßiger West- bis Nordwestwind, lokal Windböen.

Samstag, 25. November: Am Samstag wechselnd bewölkt, lokal Schnee- oder Graupelschauer. Höchstwerte zwischen 1 und 3 Grad. Mäßiger West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Sonntag bei wechselnder Bewölkung örtlich Schneeschauer. Glättegefahr. Tiefstwerte zwischen -2 und -4 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

Sonntag, 26. November: Am Sonntag wechselnd bewölkt, lokal Schnee- oder Graupelschauer. Höchstwerte um 0 Grad. Mäßiger West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Montag wechselnd bis gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen -3 und -5 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Hier finden Sie die genaue Vorhersage des DWD.