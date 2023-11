Wetter Sturmwarnungen und mildes Wetter am Donnerstag

Der Berliner Fernsehturm verschwindet in tief hängenden Wolken.

Stürmisch und milder wird das Wetter am Donnerstag in Berlin und Brandenburg. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnen vor starken Wind- und Sturmböen. Am Morgen kann es im Norden örtlich Windböen bis 60 Stundenkilometer geben.