Fünf Fakten zum Spiel von Hertha BSC bei Hannover 96

Berlin. Fußball-Zweitligist Hertha BSC will nach der Länderspielpause die Aufholjagd beginnen. Beim Tabellenvierten Hannover 96 (18.30 Uhr/Sky) wartet dabei am Freitag eine schwere Aufgabe. Die Berliner stehen auf Platz zwölf und haben fünf Punkte Rückstand auf die Niedersachsen.

Offensivpower: Beide Teams gehören zu den torgefährlichsten der Liga. Hannover hat schon 26 Treffer erzielt, geteilter Topwert mit dem HSV. Herthas 24 Tore sind zusammen mit St. Pauli und Düsseldorf die viertmeisten.

Erinnerung I: In seinem letzten Pflichtspiel gegen 96 brillierte Hertha-Angreifer Fabian Reese. Am 34. Spieltag der Vorsaison gelangen ihm für Holstein Kiel beim 5:1 ein Tor und drei Vorlagen.

Erinnerung II: Das letzte Ligaduell in Hannover gab es noch in der Bundesliga. Im Dezember 2018 gewann Hertha 2:0. Pal Dardai saß auch damals auf der Berliner Bank - in seiner ersten Amtszeit von aktuell drei.

Vom Punkt: Keine Mannschaft in der zweiten Liga bekommt so viele Elfmeter wie Hannover. Schon acht waren es bisher in 13 Spielen. Die Niedersachsen verwandelten alle (sechsmal Cedric Teuchert, zweimal Marcel Halstenberg). Für Hertha gab es in der Liga bislang drei Strafstöße. Fabian Reese und Haris Tabakovic versenkten je einen, letzterer vergab aber gegen Kiel.

Leuchttürme: Herthas Innenverteidigung hat Köpfchen. Marc Oliver Kempf hat in der 2. Bundesliga die meisten Kopfballduelle gewonnen (61). Kapitän Toni Leistner liegt auf Platz fünf (47). Bester Hannoveraner ist Phil Neumann (37).