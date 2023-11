Öffentlicher Dienst: So viel könnten Beschäftige erhalten

Berlin. Es war ein Tag, der in schlechten Zeiten in Berlin womöglich als normal gelten könnte: Notbetreuungen an Schulen, Einschränkungen bei den Bürgerämtern und knappe Besetzungen bei Polizei und Feuerwehr. Im Mittelpunkt standen an diesem Tag die Beschäftigten der Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, die unter den Tarifvertrag des Landes fallen. Die Gewerkschaften hatten sie für diesen Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen.

In Berlin haben sich nach Angaben der Gewerkschaften rund 10.000 Menschen beteiligt, um für ihre Forderungen im andauernden Tarifstreit einzustehen. Zahlreiche Streikende zogen bei einer Demonstration vom Wittenbergplatz zum Brandenburger Tor. Neben besseren Arbeitsbedingungen verlangten sie vor allem mehr Lohn.

Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt - mindestens aber 500 Euro. Bei Nachwuchskräften soll das Gehalt um mindestens 200 Euro steigen. Außerdem sollen die Beschäftigten der drei Stadtstaaten eine Zulage von 300 Euro mehr im Monat erhalten, bei Nachwuchskräften sind es die Hälfte. Hintergrund der Forderungen der Gewerkschaften sind die stark gestiegenen Lebensmittelpreise, sowie Energiekosten und Mieten. Die nächste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern ist für den 7. und 8. Dezember in Potsdam geplant. Doch was hätte es für eine Bedeutung für die einzelnen Beschäftigten, wenn die Arbeitgeber den Forderungen nachgeben? Die Berliner Morgenpost hat anhand von fünf unterschiedlichen Beispielen nachgerechnet.

Zentraler Objektschutz bei der Polizei Berlin

Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei Berlin steht vor der Botschaft der USA.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die Einsatzkräfte beim Zentralen Objektschutz in Berlin sind in diesen Tagen besonders gefragt. Als Folge des Nahost-Konflikts schützen sie vor allem jüdische Einrichtung verstärkt. Daneben sind die Polizisten aber auch vor diplomatischen Einrichtungen oder etwa dem Abgeordnetenhaus tätig. Sie sind von den aktuellen Tarifverhandlungen betroffen. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) werden die Einsatzkräfte derzeit nach der Entgeltgruppe E5 bezahlt. Ohne Berufserfahrung verdient ein Polizist beim Zentralen Objektschutz derzeit monatlich 2618,93 Euro brutto. Da eine Steigerung von 10,5 Prozent des Gehalts in diesem Fall unter 500 Euro liegen würde, greifen nach Forderung der Gewerkschaften die 500 Euro. Sollten die Arbeitgeber zustimmen, würde das Gehalt des Polizisten nach den Tarifverhandlungen auf 3118,93 Euro brutto steigen. Zuzüglich würde er noch die 300 Euro Stadtstaatenzulage erhalten. Am Ende bedeutet das: 3418,93 Euro - eine Steigerung von 800 Euro.

Rettungssanitäter bei der Berliner Feuerwehr

Rettungskräfte trainieren im Simulationszentrum.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Im vergangenen Jahr ist die Berliner Feuerwehr 528.895 Mal ausgerückt, mehr als zwei Anrufe pro Minute gingen bei den Dienstleitstellen ein. Und immer wieder kommt es zum Ausnahmezustand bei der Berliner Feuerwehr - auch wegen Personalmangel. Sollte den Forderungen der Gewerkschaften zugestimmt werden, könnte etwa der Beruf des Rettungssanitäters attraktiver gestaltet werden. Bislang verdient eine Rettungssanitäterin ohne Berufserfahrung 2.500,70 Euro brutto monatlich. Auch in diesem Beispiel würde die Regelung von mindestens 500 Euro greifen sowie eine Stadtstaatenzulage obendrauf kommen. Letztlich würde eine Rettungssanitäterin also 3300,70 Euro brutto verdienen.

Erzieherinnen und Erzieher in Berlin

Ein Blick in die Kita Biberburg in Gatow. Hier ist ein Teil der Einrichtung wegen Personalmangels ungenutzt.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Nicht nur in der öffentlichen Sicherheit fehlt es in Berlin an Personal - auch Kindertagesstätten suchen nach Fachpersonal. Das Land Berlin startete sogar mit einer Kampagne, um Erzieherinnen und Erzieher anzusprechen. Vielleicht könnten die Forderungen der Gewerkschaft das Interesse an dem Beruf noch weiter ankurbeln. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin (GEW) wird eine Erzieherin nach der Entgeltgruppe S8a besoldet. Nach zehn Berufsjahren als Vollbeschäftigte und mit Steuerklasse 4 verdient sie derzeit monatlich 3369 Euro brutto - ohne Zulagen. Da auch in diesem Fall 10,5 Prozent des Gehalts unter 500 Euro liegen würden, könnte die Erzieherin in Berlin inklusive Stadtstaatzulage auf ein Monatsgehalt von 4169 Euro brutto springen.

Lehrerin mit zehn Jahren Berufserfahrung

Eine Lehrerin mit zehn Jahren Berufserfahrung könnte knapp 6800 Euro monatlich verdienen - sollte den Forderungen der Gewerkschaften zugestimmt werden.

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Eine verheiratete aber nicht-verbeamtete Lehrerin mit zehn Jahren Berufserfahrung erhält laut GEW Berlin derzeit ein Bruttogehalt von 5861 Euro monatlich. Hinzukommt noch eine Hauptstadtzulage von 150 Euro. Anders als in den vorherigen Beispielen würde in seinem Fall die Regelungen von 10,5 Prozent greifen. Das bedeutet, ihr Gehalt würde um 615,41 Euro ansteigen. Erhält sie dann noch die Hauptstadtzulage von 300 Euro, stehen am Ende eines Monats 6776,41 Euro brutto auf dem Gehaltszettel.

Forstarbeiter in Berlin

In Berlin gibt es auch Forstarbeiter. Auf dem Bild zu sehen sind Julia Schneider (Bündins 90/Die Grünen) und der stellvertretender Leiter Berliner Forsten, Lutz Wittich.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Beim Streik zählen sie zu den lautesten: Die Forstarbeiter, die in der IG Bau organisiert sind. Nach Angaben des Sprechers der Gewerkschaft, Frank Tekkiliç, verdient ein Forstarbeiter mit fünf Jahren Berufserfahrung in Berlin 2957 Euro. Er würde ähnlich wie der Erzieher oder Rettungssanitäter inklusive der Stadtzulage einen Gehaltsanstieg von 800 monatlich erhalten. Sollte der Forderung zugestimmt werden, würde der Forstarbeiter 3757 Euro brutto im Monat erhalten.