Abgeordnetenhaus begrüßt feierlich eingebürgerte Berliner

Das Abgeordnetenhaus will am Donnerstag neue Berlinerinnen und Berliner bei einer zentralen Einbürgerungsfeier begrüßen. Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld, will die Gäste im Festsaal des Parlaments um 18.00 Uhr empfangen. Kultursenator Joe Chialo wird dann einen Festvortrag halten. Der CDU-Politiker, der als Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie in Bonn geboren wurde, versteht sich nach eigenem Bekunden gleichermaßen als Deutscher und Afrikaner.