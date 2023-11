Bushido gegen Abou-Chaker: Wann ein Urteil fallen soll

Bereits seit drei Jahren streiten sich Bushido und Abou-Chaker vor Gericht. Das Landgericht Berlin peilt nun ein Verfahrensende an.

Bushido hat in einem Prozess gegen Arafat Abou-Chaker gewonnen.

Berlin. Der Prozess gegen den Ex-Manager von Rapper Bushido wird sich bis ins Jahr 2024 hineinziehen. Das Landgericht Berlin hat am Mittwoch weitere Verhandlungstermine bis zum Januar festgelegt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Ein Urteil ist derzeit für den 26. Januar 2024 geplant. Zuvor solle Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi, am 12. Januar nochmals als Zeuge vernommen werden, hieß es.

Der Hauptangeklagte Arafat Abou-Chaker steht mit drei seiner Brüder seit Jahren vor Gericht.

Foto: Annette Riedl / dpa

Bushido, der inzwischen mit seiner Familie in Dubai lebt, ist in dem Strafverfahren Zeuge und Nebenkläger. Ein Großteil der Vorwürfe gegen Clan-Chef Arafat Abou-Chaker (47) und drei seiner mitangeklagten Brüder basiert auf den Aussagen des Rappers. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Freiheitsberaubung, versuchte schwere räuberische Erpressung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Untreue vor. Zu den mutmaßlichen Taten soll es gekommen sein, nachdem Bushido die Beziehungen zu seinem Manager aufgelöst hatte. Der 45-Jährige soll im Januar 2018 eingesperrt, mit einer Flasche und einem Stuhl beworfen worden sein.

Arafat A.-C. (links) und Bushido, hier im Jahr 2010, sind mittlerweile erbitterte Feinde.

Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Schulz / picture alliance / Eventpress Sc

Das Verfahren zieht sich seit Jahren hin, begonnen hat es am 17. August 2020. Mehr als 60 Zeugen wurden bislang gehört. Dabei kamen mehrere prominente Rapper zu Wort – Samra, Fler, Ali Bumaye oder Rapper Kay One. Das Gericht hatte zunächst gehofft, den Prozess noch in diesem Jahr beenden zu können.

