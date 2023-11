So begegnen Neuköllner Schüler einem Rabbiner und einem Imam

Berlin. Mucksmäuschenstill ist es in der neunten Klasse im dritten Stock der Neuköllner Otto-Hahn-Schule. Die 22 Schülerinnen und Schüler haben die Stühle zu einem Kreis zusammengeschoben und warten geduldig. An diesem Mittwoch steht etwas Besonderes auf ihrem Stundenplan: Sie bekommen Besuch von einem Rabbiner und einem Iman, mit denen sie über den Nahostkonflikt sprechen.

Die Schülerschaft der sportbetonten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe im südlichen Neukölln ist überwiegend muslimisch. Für rund 90 Prozent der knapp 800 Schülerinnen und Schüler ist Deutsch nicht die Muttersprache. Es ist eine Schule in herausfordernder Lage, ein großer Teil der Familien bekommt Transferleistungen.

Gesprächsbedarf der Jugendlichen steigt

Schon seit mehreren Jahren arbeitet die Otto-Hahn-Schule mit dem Präventionsprojekt „meet2respect“ zusammen. Das Konzept: Im Tandem besuchen ein Imam und ein Rabbiner die Schule und sprechen mit den Kindern über Gewalt, Diskriminierung und gegenseitigen Respekt. In einer Doppelstunde geben sie den Schülerinnen und Schülern einen Überbick über das Judentum und den Islam, erfassen auf einem Zeitstrahl, wie es überhaupt zu dem Konflikt kommen konnte.

„An unserer Schule nehmen alle achten Klassen daran teil“, sagt Schulleiter André Koglin. „Und wenn Bedarf ist, können die neunten Klassen auch noch einmal teilnehmen.“ Er habe beobachtet , dass seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober der Gesprächsbedarf der Jugendlichen stark angestiegen ist. In den sozialen Medien sind sie mit verstörenden Bildern konfrontiert, in den Familien ist das Thema oft belastet und einseitig. „Wir geben ihnen hier einen Raum, um ihre Gedanken zu äußern“, sagt Koglin. Das sei auf jeden Fall mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Mehr über den Krieg erfahren

Die neunte Klasse, die erwartungsvoll im Stuhlkreis sitzt, hat bereits im letzten Schuljahr an dem Projekt teilgenommen, nun soll es vertiefend um den Nahostkonflikt gehen. Die Wurzeln der Schülerinnen und Schüler liegen in ganz unterschiedlichen Ländern. Ihre Familien kommen unter anderem aus Ghana, aus Indien, aus Syrien, dem Irak, der Türkei, Albanien, dem Libanon, Ägypten und Algerien. „Ich möchte mehr über den Krieg erfahren“, formuliert ein 14-jähriger Schüler seine Erwartungen an den Austausch mit dem Rabbiner und dem Imam.

Neugierig ist auch Bildungsstaatssekretärin Christina Henke (CDU). Die ausgebildete Lehrerin ist extra an die Otto-Hahn-Schule gekommen, um sich vor Ort ein Bild von dem Präventionsprojekt meet2respect zu machen. „Ich habe den Nahostkonflikt mit meinen Schülerinnen und Schülern selbst oft behandelt“, sagt die in der Ukraine geborene Henke, „aber dass ein Tandem aus Imam und Rabbiner in die Schule kommt und mit den Jugendlichen spricht, ist wirklich ein spannender Ansatz.“

Tandem aus Imam und Rabbiner

Der Imam Ender Cetin und der Rabbiner Igor Itkin nehmen auf den beiden freien Stühlen im Kreis Platz. „Eigentlich lasse ich die Schülerinnen und Schüler gern zu Anfang raten, wer von uns eigentlich wer ist“, sagt Cetin, „aber in diesem Fall geht das nicht, weil ihr uns schon kennt.“ Sehr oft würden die Jugendlichen aber bei diesem Ratespiel daneben liegen. Cetin ist als Sohn türkischer Gastarbeiter in Berlin geboren und aufgewachsen. Bis 2017 war er Vorsitzender der Sehitlik Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Neukölln, seit 2014 engagiert er sich bei meet2respect.

Sein Kollege, der Rabbiner Itkin, stammt aus der Ukraine und kam mit sieben Jahren nach Deutschland. Bei meet2respect ist er seit sechs Jahren. „Für viele Jugendliche gerade an den Neuköllner Schulen bin ich der erste Rabbiner, den sie zu Gesicht bekommen“, sagt er. Ablehnung habe er selbst bislang aber noch nicht erfahren. „Eher viel Neugier“, sagt er.

Antisemitische Äußerungen bei Unterrichtsbesuchen

Bei einigen Unterrichtsbesuchen sei es allerdings schon mal zu verletzenden Äußerungen gekommen, berichtet Cetin. „Zum Beispiel, wenn die Schüler sagen, die Hamas seien Freiheitskämpfer oder Israel müsse vernichtet werden“, sagt er. „Da merke ich, dass es meinen jüdischen Kollegen trifft und greife ihm unter die Arme.“ Das funktioniere über den Glauben sehr gut, sagt er. „Die Schülerinnen und Schüler sind oft sehr überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen dem Judentum und dem Islam gibt“, sagt Cetin.

Die Gemeinsamkeiten sind auch in der Otto-Hahn-Schule das Einstiegsthema. Glauben alle an einen Gott? Warum ist Jerusalem so wichtig? Wie ähnlich sind sich Arabisch und Hebräisch? Wie waschen Juden und Muslime sich vor dem Gebet? „Von Berlin aus beten Juden und Muslime auch in die gleiche Richtung“, sagt Cetin, „nämlich nach Südwesten. Wisst ihr, warum?“, fragt Cetin. Sofort gehen mehrere Finger nach oben. „Die Muslime beten Richtung Mekka und die Juden Richtung Klagemauer“, sagt ein Schüler. Cetin nickt zufrieden. „Genau“, sagt er. „Wir haben beide eine App auf dem Handy, die uns die Richtung anzeigt.“ Die Schüler grinsen.

Zeit und Raum für Emotionen

Rabbiner Itkin verteilt einige Bilder an die Schüler. Es sind verschiedene Szenen zu sehen. Ein Bild zeigt zum Beispiel Jassir Arafat. „Er hat ein Friedensangebot gemacht, aber es ist gescheitert“, erklärt ein 14-Jähriger. Andere Bilder zeigen israelische und arabische Soldaten, Menschen auf der Flucht, politische Karten. So nähert sich die Gruppe langsam dem komplexen Thema Nahostkonflikt und wie er eigentlich entstanden ist. Staatssekretärin Henke zeigte sich beeindruckt von dem Projekt. „So viele Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Nationalität, so ruhig zusammen im Kreis“, sagt sie. „Und alle haben wirklich großartig mitgemacht.“

Am Ende der Doppelstunde ist dann noch Raum, um über Emotionen zu sprechen. „Das finde ich immer sehr wichtig“, sagt Cetin. „Sie hören in ihren Familien von so vielen Tragödien aus dem Gazastreifen. Da ist es wichtig, auch die andre Seite zu kennen, die jüdischen Tragödien.“ Cetin und Itkin sind zufrieden mit der Doppelstunde an der Otto-Hahn-Schule. „Wir konnten in den Schülerinnen und Schülern etwas bewegen“, sagt Itkin. Und Cetin ergänzt: „Der Perspektivwechsel ist geglückt.“