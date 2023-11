Uni prüft nach Aktion möglichen antisemitischen Hintergrund

Die Freie Universität (FU) Berlin prüft nach einer Aktion einen strafrechtlichen Hintergrund - möglicherweise in Form von Diskriminierung und Antisemitismus. In einer Mensa habe es am Montag einen spontanen, nicht angemeldeten „Flashmob“ gegeben, von dem die Hochschulleitung erst später erfahren habe, teilte die Pressestelle der FU am Mittwoch mit. Die Universität prüfe, ob der Fall strafrechtlich relevant sei und Strafanzeige gestellt werde.