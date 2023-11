Feuerwehr muss Menschen aus Hochhaus retten: Kellerbrand

Die Feuerwehr hat am Mittwoch zahlreiche Menschen aus einem Hochhaus in Berlin-Friedrichshain retten müssen, weil es durch einen Brand zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Brand sei im Keller des Gebäudes in der Langen Straße ausgebrochen. Mehrere Bewohner müssten über das Treppenhaus gerettet werden. Einige Menschen hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten. Mehr als 70 Einsatzkräfte seien vor Ort. Weitere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen.