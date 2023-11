Deutlich höhere Silomaisernte als im vergangenen Jahr

Die Silomaisernte ist in Brandenburg in diesem Jahr wieder deutlich gestiegen. Der Ertrag lag bei 310,7 Dezitonnen pro Hektar und damit fast 45 Prozent über dem Vorjahresertrag, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. 2021 waren 370,1 Dezitonnen erzielt worden. Dieses Ergebnis sei demnach 2023 nicht erreicht worden, dennoch handele es sich um den zweithöchsten Ertrag seit 2017.