Verletzungspech: Eisbären wochenlang ohne Wissmann und Byron

Die Eisbären Berlin müssen in den kommenden Wochen auf mehrere Spieler in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verzichten. So wird Kapitän Kai Wissmann nach einer Muskelverletzung bis zu acht Wochen ausfallen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Zudem stehen die Stürmer Blaine Byron, Eric Hördler und Manuel Wiederer nicht zur Verfügung.