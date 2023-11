Winterlicher Frost und Glättegefahr: Milderung am Donnerstag

Winterlich kalt und trocken wird das Wetter am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. In den Frühstunden gibt es verbreitet Frost bei Tiefstwerten zwischen -1 und -5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Vor allem im Süden Brandenburgs ist gebietsweise mit Glätte zu rechnen.