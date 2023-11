Glatte Straßen in Berlin: „Bitte fahrt bzw. lauft vorsichtig!“

Am Mittwoch ist es glatt auf Berlins Straßen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung ausgegeben.

Zahlreiche Autos fahren über den Kaiserdamm in Richtung Stadtzentrum. (Symbolbild)

Verkehr Glatte Straßen in Berlin: „Fahrt bzw. lauft vorsichtig!“

Berlin. Kälteeinbruch in Berlin: Die Auswirkungen bekommen vor allem Autofahrer und Fußgänger heute (Mittwoch, den 22. November 2023) zu spüren. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) warnte vor glatten Straßen und Wegen. „Bitte fahrt bzw. lauft vorsichtig!“, hieß es am frühen Morgen beim Kuzrnachrichtendienst X, ehemals Twitter. Auf der Landsberger Allee habe es schon einen Unfall gegeben.

Bereits am Dienstagabend hatte die VIZ eine Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf X geteilt. Der DWD gab eine amtliche Warnung vor Frost aus. Diese gilt noch bis Mittwoch um 10 Uhr. Vor allem in den Frühstunden gebe es verbreitet Frost bei Tiefstwerten zwischen -1 und -5 Grad. Im Süden Brandenburgs ist es besonders glatt. Zudem regnet es, der Regen kann regional überfrieren.