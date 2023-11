Mehr Angriffe auf politische Mandatsträger

Angriffe auf Parteienvertreter, Politiker, Abgeordnete und andere Mandatsträger in Brandenburg haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich zugenommen. Von Januar bis Ende September 2023 ereigneten sich 163 derartige Straftaten, wie das Innenministerium in Potsdam auf Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) mitteilt. Im vergangenen Jahr wurden im selben Zeitraum 108 Attacken gegen Amtsinhaber und Mandatsträger registriert. Das ist eine Zunahme von mehr als einem Drittel.