Mit Vollmacht 550.000 Euro einer Frau veruntreut: Anklage

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Mit Hilfe einer Vollmacht soll ein 60-jähriger Mann das Vermögen einer alten Frau veruntreut und ihr rund 550.000 Euro gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann nun unter anderem wegen gewerbsmäßiger Untreue in insgesamt 31 Fällen vor dem Amtsgericht Tiergarten an, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.