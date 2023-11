CDU holt Olympiasieger Harting für Olympiapläne ins Boot

Berlin. Die Berliner CDU holt sich Unterstützung von Diskus-Olympiasieger Robert Harting für eine mögliche Olympia-Bewerbung Deutschlands. Der mehrfache Welt- und Europameister begibt sich von Freitag bis Sonntag mit der Berliner CDU-Fraktion für eine Klausurtagung nach Warschau, auf der auch über Olympia 2036 gesprochen werde, wie CDU-Fraktionschef Dirk Stettner berichtete. Derzeit wird über eine nationale Bewerbung für die Spiele 2036 oder 2040 diskutiert.

Laut Stettner werde Harting die Berliner Olympiapläne „als Botschafter“ auch nach der Warschau-Reise öffentlich unterstützen. Am 2. Dezember wird der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf seiner Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main über eine nationale Bewerbung beraten. Bei einem positiven Votum würde daraufhin ein Konzept für eine Bewerbung bis Ende 2024 erarbeitet. Erst dann will der DOSB über eine Kandidatur entscheiden und für welche Spiele sie angestrebt wird.