Projekt gegen Rechtsextremismus an Schulen wird fortgesetzt

Das Brandenburger Bildungsministerium will das Projekt „Starke Lehrer - starke Schüler“ gegen Extremismus dauerhaft fortführen. Für die Schulung von Lehrkräften in der Auseinandersetzung mit rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Überzeugungen werde ab dem kommenden Jahr eine Koordinierungsstelle am Landesinstitut für Schule und Medien eingerichtet, teilte das Ministerium am Montag mit.