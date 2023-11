Verdi erwartet 1000 Teilnehmer zu Warnstreik an Hochschulen

Zu einem Warnstreik an mehreren Berliner Hochschulen an diesem Montag rechnet die Gewerkschaft Verdi insgesamt etwa mit 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Erwartet würden Beschäftigte im Tarifvertrag der Länder (TV-L) sowie studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Julia Dück am Montagmorgen. Außerdem seien Studierende im Rahmen eines Hochschulaktionstages eingeladen. Die zentrale Streikkundgebung sollte um 12.00 Uhr vor der Humboldt-Universität in Mitte stattfinden.