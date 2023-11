Trailerpark wird wohl vorerst nicht polizeilich geräumt

Trailerpark in Lichtenberg soll geräumt werden.

Berlin. Die polizeiliche Räumung des Trailorparks in Lichtenberg wird wohl verschoben. Eigentlich hätte das illegale Container-Dorf am Montag geräumt werden sollen. Das bestätigte Bezirksbürgermeister Martin Schäfer (CDU) am Sonntag der rbb24 Abendschau. „Ich bedauere es sehr [...] Ich kann aber nun meine Kolleginnen und Kollegen nicht ohne Polizeischutz diese Aktion vornehmen lassen“, sagte Schäfer gegenüber dem rbb.

Die Polizei weigere sich wohl, die Räumung zu unterstützen. Die genauen Gründe hierfür kenne Schäfer nicht. Zuvor hatte der Bezirk angeordnet, dass die Bewohner das Areal bis Mitternacht verlassen müssen.

Auch interessant:Berlin: Wann die illegale Trailerpark-Siedlung geräumt werden soll