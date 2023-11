Susanne Mertens kandidiert nicht erneut als Grünen-Chefin

Susanne Mertens will nicht erneut als Grünen-Vorsitzende in Berlin kandidieren.

Berlin. Susanne Mertens will nicht erneut als Vorsitzende kandidieren: Die Berliner Landesvorsitzende der Grünen will bei der Vorstandswahl beim Parteitag am 9. Dezember nicht noch einmal antreten. „Eine Wahl treffen zu können zwischen verschiedenen Kandidatinnen, ist gelebte Demokratie“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. „Der Flügel hat ein internes Votum vergeben. Diese Entscheidung nehme ich an, auch wenn es denkbar knapp war. Deshalb werde ich nicht erneut als Landesvorsitzende antreten.“

Das wünscht Mertens ihrer Nachfolgerin

Bei einer Sitzung des Realo-Flügels am Freitagabend, zu dem Mertens gehört, kam es zu einer Abstimmung. Wie der „Tagesspiegel“ (Sonntag) berichtet, gab es dabei eine Mehrheit von 83 zu 78 Stimmen für Tanja Prinz, die zuvor angekündigt hatte, für die Doppelspitze an der Seite von Co-Landeschef Philmon Ghirmai kandidieren zu wollen.

Ghirmai wird dem linken Lager innerhalb der Berliner Grünen zugerechnet. Er ist in einer anderen Situation als Mertens: Interesse an einer Kandidatur gegen ihn ist bisher nicht bekannt geworden. „Gemeinsam mit meinem Co-Vorsitzenden habe ich es geschafft, unseren Landesverband auch in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten“, sagte Mertens. „Meiner Nachfolgerin wünsche ich, dass ihr das ebenfalls gelingt.“