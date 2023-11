Volkstrauertag in mehreren Städten in Brandenburg begangen

Mit mehreren Veranstaltungen in verschiedenen Orten ist in Brandenburg am Sonntag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. In Potsdam wurden auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof anlässlich des Volkstrauertages Kränze niedergelegt. In Cottbus gedachte Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) der meist jungen Opfer in Kriegen. „Dieser Tag erinnert uns an all jene Menschen, die ihr Leben in gewalttätigen Konflikten lassen mussten - in den allermeisten Fällen weit vor ihrer Zeit“, sagte er laut einer Mitteilung der Stadt.