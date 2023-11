Mann bei Auseinandersetzung vor Nachtclub verletzt

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Nachtclub in Berlin-Schöneberg sind zwei Männer verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie die Berliner Polizei mitteilte, gerieten in der Nacht zu Sonntag ein 38 Jahre alter Türsteher und ein 41-Jähriger aneinander und schlugen sich. Laut dem Türsteher und weiteren Zeugen hatte der 41-Jährige zuvor an der Hauptstraße vor dem Club lautstark herumgeschrien. Im Zuge des Streits habe der Mann nach Angaben der Polizei einen spitzen Gegenstand gezückt und den Türsteher damit im Gesicht verletzt.

Berlin (dpa/bb). Bei einer Auseinandersetzung vor einem Nachtclub in Berlin-Schöneberg sind zwei Männer verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie die Berliner Polizei mitteilte, gerieten in der Nacht zu Sonntag ein 38 Jahre alter Türsteher und ein 41-Jähriger aneinander und schlugen sich. Laut dem Türsteher und weiteren Zeugen hatte der 41-Jährige zuvor an der Hauptstraße vor dem Club lautstark herumgeschrien. Im Zuge des Streits habe der Mann nach Angaben der Polizei einen spitzen Gegenstand gezückt und den Türsteher damit im Gesicht verletzt.

Der 41-Jährige kam schwer verletzt mit Hämatomen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige wurde mit einer Schnittverletzung im Gesicht ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen des Vorfalls und wegen gegenseitiger Körperverletzung. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.