Berlin-Manager Hain ist neuer Tischtennis-Präsident

Der Multifunktionär Andreas Hain ist neuer Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB). Der Manager des deutschen Frauen-Meisters TTC Berlin Eastside sowie Chef des hessischen Landesverbandes wurde am Samstag beim Bundestag des DTTB in Frankfurt am Main zum Nachfolger von Claudia Herweg gewählt. Die erste Frau an der Spitze des Verbandes erhielt im Frühjahr eine Brustkrebsdiagnose und trat wegen ihrer Therapie nach zwei Jahren im Amt nicht zur Wiederwahl an.