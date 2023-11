Eisbären Berlin verlieren gegen die Grizzlys Wolfsburg 6:9

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das zweite Heimspiel hintereinander verloren. Am Samstagabend unterlag der Tabellenführer den Grizzlys Wolfsburg mit 6:9 (1:4, 0:2, 5:3). Maximilian Heim erzielte zwei Tore, außerdem trafen Marcel Noebels, Tobias Eder, Patrice Cormier und Zach Boychuk für die Berliner, die sich in den ersten beiden Dritteln zu viele Abwehrfehler und Puckverluste erlaubten.