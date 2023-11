Berlin: Proteste und Fußball beschäftigen wieder 3000 Polizisten

Nach dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag ging der Großeinsatz für die Polizei am Samstag weiter.

Die Pro-Palästina-Demo am Samstag in Berlin.

Berlin. Verschiedene Demonstrationen, ein Marsch türkischer Fußballfans und das Länderspiel Deutschland gegen Türkei im Olympiastadion haben die Polizei auch am Sonnabend, einen Tag nach dem Besuch des türkischen Präsidenten, nicht zur Ruhe kommen lassen. Insgesamt 3000 Polizistinnen und Polizisten begleiteten die verschiedenen Aufzüge und das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die türkische Elf. Unterstützt wurden die Berliner Polizisten von Kräften aus anderen Bundesländern.

Gegen 11 Uhr hatten sich laut Polizei etwa 900 Demonstranten zu einer Kundgebung gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK und die Politik Erdogans auf dem Oranienplatz in Kreuzberg versammelt. Aufrufe zu der Demonstration kamen auch von linksradikalen Gruppen. Angemeldet waren 3000 Personen. Mehrere Redner erinnerten dort an das bereits seit 30 Jahren bestehende Verbot der PKK in Deutschland. Lautstark wurden die „30 Jahre Kriminalisierung“ ausgebuht. Das PKK-Verbot sei ein Geschenk Deutschlands an die Türkei, hieß es. Es wurde die Aufhebung des Verbots gefordert. Einen Skandal und einen Angriff auf die Demokratie nannte ein anderer Redner den Empfang Erdogans durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

„Die kurdische Bewegung ist das Volk und das Volk ist hier“, steht auf einem Banner der Protestierenden. Foto: Reto Klar / FUNKE / Foto Services

Tausende Menschen gingen aus Protest gegen Erdogans Politik am Samstag in Berlin auf die Straße. Foto: Reto Klar / FUNKE / Foto Services

„PKK-Verbot Aufheben“ steht auf einem großen Banner der Protestierenden. Foto: Reto Klar / FUNKE / Foto Services

In Berlin demonstrieren zahlreiche Menschen gegen das PKK-Verbot in Deutschland. Foto: Andreas Gandzior / Berliner Morgenpost

Demonstranten mit einer kurdischen Fahne. Foto: Christian Mang / AFP

nahm die Polizei einen Teilnehmer vorläufig fest. Es sei um einen Verstoß gegen ein Vereinsverbot gegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Ein weiterer Demonstrant hatte nach Angaben der Ordnungskräfte mit einer Fahnenstange um sich geschlagen. Ansonsten war die Stimmung zum Beginn der Demonstration friedlich.

Mehrere Festnahmen wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole

Kurz nach 12 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung, nachdem Einsatzkräfte noch ein verbotenes Banner aus der Menge geholt hatten. Vom Oranienplatz liefen die Demonstranten mit kurdischen Fahnen in den Farben Gelb, Rot und Grün über die Oranienstraße, Axel-Springer und Leipziger Straße bis zum Schlossplatz in Mitte. Dort angekommen, lagen die Schätzungen der Polizei bei 4.200 Teilnehmenden. In einer ersten Bilanz sprach die Polizei von mehreren Festnahmen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.

Demonstration von Kurden am 18. November 2023 in Berlin Kreuzberg.

Foto: Reto Klar / FUNKE / Foto Services

Schon am Freitag war die Polizei mit etwa 2800 Beamten im Einsatz. gewesen. Erdogan war am frühen Nachmittag auf dem Berliner Flughafen gelandet. Auf abgesperrten Straßen fuhr sein Konvoi mit Polizeibegleitung über die Autobahn bis Schöneberg und dann auf der Dominicusstraße und Martin-Luther-Straße Richtung Großer Stern und Schloss Bellevue. Es kam am Freitagnachmittag im Berufsverkehr zu zahlreichen Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen. Die Auswirkungen waren selbst in kleinen Seitenstraßen in Charlottenburg und Schmargendorf noch zu spüren. Überall kämpften sich Autofahrer durch völlig überfüllte Straßen.

Sprechchöre gegen Deutschland und Israel

Auch eine Demonstration für Palästina und gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen sorgte am Sonnabendnachmittag für Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Ab 14.00 Uhr war diese Demonstration mit 10.000 Personen bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Vom Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof und durch die Friedrichstraße und Leipziger Straße führt die Aufzugsroute zum Brandenburger Tor.

Ein Redner auf der Bühne rief zu Beginn die Teilnehmer der Versammlung dazu auf, nicht mit Medien wie der BILD-Zeitung oder dem Spiegel zu sprechen. Auch richteten sich die Sprechchöre der Teilnehmer teilweise gegen die Bundesrepublik und Israel. „Deutschland finanziert, Israel bombardiert“, skandierten sie.

Während einer kurzen Redepause rief ein Passant „Fick dich“ in Richtung der Versammlung. Daraufhin gingen drei Männer aus der Demonstration auf den Mann zu, kreisten ihn ein und bedrohten ihn. Nachdem sie sagten, wenn er nicht gehe, gebe es Ärger, ließen sie von ihm ab. Der Passant wirkte danach aufgelöst, sagte er unserer Redaktion: „Die Situation war bedrohlich.“ Die Polizei schaute lediglich zu.

Als die Demonstration auf der Friedrichstraße angelangt war, schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf 2500. Auch sei der Verlauf der Versammlung nach bisherigen Erkenntnissen ruhig. Es seien noch keine strafrechtlich relevanten Vorkommnisse gemeldet worden, so ein Sprecher der Berliner Polizei. Lediglich kurz vor der Weidendammer Brücke zündeten Teilnehmer der Demonstration ein bengalisches Feuer. Wenige Meter dahinter nahm die Polizei den Mann fest, um die Personalien festzustellen.

Eltern nehmen kleine Kinder mit zur Demonstration

Auffällig war, dass Eltern ihre kleinen Kinder mit auf die Demonstration nahmen. Laut eines Augenzeugen seien die kaum älter als fünf Jahre. Ein Kind rief immer wieder „Free Free Palestine“. „In Gaza fließt mehr Blut als Wasser“ stand auf einem der zahlreichen Schilder, die Demonstranten zwischen Palästina- und einigen Türkei-Flaggen hochhielten. Der Veranstalter gab vom Lautsprecherwagen aus bekannt: „Wir wollen friedlich mit den Juden zusammenleben.“ Es gab auch die Durchsage: „Wir sind keine Unterstützer von Terrororganisationen und unterstützen auch nicht die Morde in Israel.“

Von der Polizei waren jegliche Aufrufe zu Gewalt untersagt worden, genau wie das Werben für mehrere palästinensische Organisationen, unter anderem für die islamistische Hamas. Auf der Leipziger Straße auf Höhe der „Mall of Berlin“ musste die Demonstration gegen 17.20 Uhr gestoppt werden. Die Polizei suchte wegen verschiedener Vorkommnisse das Gespräch mit dem Veranstalter. Anschließend konnte die Demonstration mit schätzungsweise 4000 Teilnehmenden fortgesetzt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt verlief die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse.

Zeitgleich hatten sich auf dem Theodor-Heuss-Platz in Charlottenburg etwa 1000 türkische Fußballfans versammelt. Sie wollten gemeinsam zum Olympiastadion laufen, ebenfalls in Begleitung der Polizei.