Lkw-Fahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Ein Lkw-Fahrer hat in Berlin-Reinickendorf einen Radfahrer angefahren und ist danach vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war der 38-jähriger Radler am Freitag auf der Provinzstraße unterwegs. Als er die Unterführung am S-Bahnhof Schönholz passierte, soll ein Lkw-Fahrer ihn von hinten angefahren haben. Der Radfahrer stürzte, der der Lastwagenfahrer flüchtete, wie die Polizei berichtete.