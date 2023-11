Berlin setzt Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus

CDU und SPD haben sich in ihrer Haushalts-Schlussrunde auf eine Enquête-Kommission verständigt, die Radikalen entgegenwirken soll.

Die Stimmung in Berlin ist nicht nur bei pro-palästinensischen Demonstrationen wie hier vergangene Woche in Kreuzberg aufgeheizt: Nun soll eine Kommission Wege aufzeigen, um den Zusammenhalt zu stärken.

Berlin. Die Fraktionschefs von CDU und SPD, Dirk Stettner und Raed Saleh, haben sich bei ihrem Treffen zur Klärung der letzten offenen Fragen zum Berliner Doppelhaushalt 2024/25 auch auf eine Initiative gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus verständigt und diese mit einem zweistelligen Millionenbetrag unterlegt.

Die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen wollen dem Abgeordnetenhaus vorschlagen, eine „Enquêtekommission für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegen Antisemitismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit und jede Form von Diskriminierung“ einzurichten.

Berliner Koalition reagiert auf angespannte Lage in Folge des Hamas-Terrors

In dem Gremium sollen Vertreter der anderen Fraktionen, Repräsentanten der Zivilgesellschaft mit Expertinnen und Experten Empfehlungen erarbeiten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen jede Form von Antisemitismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit und Diskriminierungen. Dabei sollen sie die Gesellschaft insgesamt, aber auch staatlichen Einrichtungen in den Blick nehmen, falsche Entwicklungen aufdecken und Gegenmaßnahmen entwickeln.

Eine Enquetekommission wird nur eingerichtet, wenn es besonders wichtige Themen zu besprechen gilt. So hatte das Berliner Abgeordnetenhaus vor einigen Jahren etwa eine „Enko“ zum Thema der neuen Energieversorgung der Stadt eingesetzt. Nun reagiert die Koalition auf die angespannte Lage in der Stadt nach der Terror-Attacke der Hamas auf Israel und dem israelischen Gegenangriff auf Gaza.

20 Millionen zusätzlich gibt es für das jüdische Leben und das Miteinander in der Stadt

„Berlin hält zusammen“, so Stettner und Saleh am Sonnabend in einer gemeinsamen Presseerklärung. „Wir werden eine Enquête-Kommission für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegen Antisemitismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit und jede Form von Diskriminierung einsetzen.“

Die CDU hat aus dem ihr zustehenden Anteil der noch zu verteilenden Haushaltsmitteln von jeweils 200 Millionen Euro für jedes der beiden Haushaltsjahre 2024 und 2025 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Zehn Millionen Euro sollen in einen Fonds beim Kultur- und Religionssenator Joe Chialo (CDU) fließen, um damit das Miteinander in der Gesellschaft und den Dialog der Religionen zu fördern. Zehn weitere Millionen Euro sind vorgesehen, um das jüdisches Leben in der Stadt zu fördern und sichtbar zu machen.

Auch bereits laufende Projekte der Antisemitismus-Prävention bekommen mehr Geld

Davon unberührt sind die Bemühungen, die bestehenden Antisemitismus-Präventions- und Demokratieförder-Angebote weiter unterstützen. Nachdem die zunächst im Haushaltsplanentwurf des Senats verhängten Kürzungen bei vielen Projekten bereits in den Haushaltsberatungen des Parlaments wieder zurückgenommen wurden, legen die Koalitionsspitzen auf Druck der SPD noch nach. Der Ansatz für Antisemitismusprävention und Demokratieförderung bei der SPD-Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe wird verdoppelt. Das hatte Fraktionschef Saleh bereits wiederholt öffentlich angekündigt.