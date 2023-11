Am Samstag versammeln sich Hunderte Demonstranten am Invalidenpark um gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen zu demonstrieren.

Angriff auf Israel Erneute Pro-Palästina Demonstration in Berlin startet

Berlin. Hunderte Demonstranten haben sich schätzungsweise bislang am Invalidenpark in Mitte eingefunden. Sie wollen gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen demonstrieren. Angemeldet sind 10.000 Teilnehmer. Der Protestzug beginnt am Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof und führt durch die Friedrichstraße und Leipziger Straße zum Brandenburger Tor.