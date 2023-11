Grüne fordern Finanzpaket für Verkehrssicherheit

Berlin (dpa/bb). Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus unterstützen die Forderungen zahlreicher Organisationen, Verbände und Unternehmen, am Mobilitätsgesetz festzuhalten. „In den Haushaltsberatungen beantragen wir deshalb ein Paket für Verkehrssicherheit in Höhe von 74 Millionen Euro“, teilte die Grünen-Fraktion am Samstag mit.

In einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und die Fraktionen von CDU und SPD kritisierten mehr als 70 Berliner Verbände, Unternehmen und Organisationen mögliche Änderungen an dem 2018 vom rot-rot-grünen Senat beschlossenen und später noch erweiterten Gesetz, das Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV bei der Verkehrsplanung Vorrang einräumt. Das Schreiben war am Freitag veröffentlicht worden.

Grünen-Fraktionschef Werner Graf sagte: „Wo die CDU regiert, stirbt die Verkehrssicherheit zuerst.“ Die schwarz-rote Koalition mache ihre Verkehrspolitik nur noch aus Perspektive der Windschutzscheibe. „Die schwächsten Verkehrsteilnehmenden kommen unter die Räder: Kinder, Menschen mit Behinderung und Alte.“ Es müsse daher massive Investitionen in die Verkehrssicherheit geben.

Die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Antje Kapek, kritisierte, die CDU sei mit ihrer „Auto-first-Politik“ auf einem Irrweg. „Gerade auch Autofahrer würden von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit profitieren - schließlich möchte niemand absichtlich Menschen, die mit Rad und zu Fuß unterwegs sind, gefährden.“

In dem offenen Brief heißt es, bei Änderungsvorschlägen aus der CDU-Fraktion zum Mobilitätsgesetz gehe es de facto um eine Stabilisierung des Kfz-Verkehrs. Unterzeichnet haben das Schreiben unter anderem der Berliner Landesverband im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace Berlin, der ADFC Berlin, attac Berlin, mehrere Wissenschaftler und Unternehmen wie Nextbike oder Business auf Rädern.