Diepgen erwartet Kampagne gegen Olympische Spiele in Berlin

Berlins früherer Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen erwartet Kritik aus der Bevölkerung gegen Olypmische Spiele in der Hauptstadt. Nach den Erfahrungen aus Volksabstimmungen über Olympiabewerbewerbungen würden solche Großveranstaltungen als Belästigung und Überforderung der Anwohner wahrgenommen, argumentierte er in der „B.Z.“ (Samstag). „Ich befürchte, das gibt es auch in Berlin.“ Der Berliner Senat will sich zusammen mit anderen Städten an einer deutschen Bewerbung um Olympische Spiele beteiligen.