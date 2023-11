Hazel Brugger singt gerne Disney-Songs im Stau

Die Schweizer Entertainerin Hazel Brugger (29) singt nach eigenen Angaben im Stau - gerne auch mal schwierigere Songs. „Ich singe eigentlich wirklich viel privat. Gerade Disney-Songs sind bei uns auf dem Weg zur Kita und zurück hoch im Kurs“, sagte die Schweizerin der dpa in Berlin. „Das sind dann je nach Stau-Situationen in der Summe 40 Minuten, die ich am Tag singe.“ Gerade der Soundtrack des Disney-Dauerbrenners „Frozen“ (auf Deutsch: „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“) sei richtig schwierig und „Hardcore“, sagte sie. Doch ihrer zweijährigen Tochter gefalle es.

Berlin. Die Schweizer Entertainerin Hazel Brugger (29) singt nach eigenen Angaben im Stau - gerne auch mal schwierigere Songs. „Ich singe eigentlich wirklich viel privat. Gerade Disney-Songs sind bei uns auf dem Weg zur Kita und zurück hoch im Kurs“, sagte die Schweizerin der dpa in Berlin. „Das sind dann je nach Stau-Situationen in der Summe 40 Minuten, die ich am Tag singe.“ Gerade der Soundtrack des Disney-Dauerbrenners „Frozen“ (auf Deutsch: „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“) sei richtig schwierig und „Hardcore“, sagte sie. Doch ihrer zweijährigen Tochter gefalle es.

Brugger hatte im August in ihrem Podcast „Hazel Thomas Hörerlebnis“ mit ihrem Mann Thomas Spitzer bekannt gegeben, wieder schwanger zu sein. Die 29-Jährige, die das Publikum unter anderem aus der ZDF-Satiresendung „heute show“ kennt, spricht im neuen Disney-Film „Wish“ die deutsche Stimme von Dahlia, die beste Freundin der Hauptfigur Asha. Für den Streifen habe sie auch selbst Lieder gesungen. Er kommt am 30. November in die deutschen Kinos.