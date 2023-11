Pannen-Bundestagswahl in Berlin: Wahl-Wiederholung am 11. Februar 2024?

In vielen Berliner Wahllokalen verlief die Wahl am 26. September 2021 chaotisch. Die Unionsfraktion im Bundestag legte Beschwerde ein.

Pannen-Bundestagswahl Wahl-Wiederholung in Berlin am 11. Februar 2024?

Karlsruhe/Berlin. In welchem Ausmaß die Bundestagswahl 2021 in Berlin nach den dortigen Pannen wiederholt werden muss, wird am 19. Dezember klar. Dann will das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zu einer Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag verkünden, wie das höchste deutsche Gericht am Freitag mitteilte.

Landeswahlleiter Stephan Bröchler zeigte sich am Freitag erleichtert über die Bekanntgabe des Termins. „Es ist positiv, dass die Hängepartie beendet ist“, sagte Bröchler gegenüber der Berliner Morgenpost. „Die Vorbereitungen für eine mögliche Wiederholungswahl haben bereits begonnen, aber jetzt können wir viel konkreter planen.“

Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin könnte am 11. Februar stattfinden

Es geht unter anderem darum, in wie vielen Wahlbezirken die Wahl wiederholt werden muss und ob in dem Fall die Abgabe der Zweitstimme – also für eine Partei beziehungsweise Gruppierung – reicht. Nach einer Entscheidung aus Karlsruhe hat das Land insgesamt 60 Tage lang Zeit, die Wahl zu wiederholen. Der 11. Februar 2024 ist dann der letztmögliche Termin, der von Bröchler angestrebt wird, um ausreichend Zeit für die Vorbereitung zu haben. Es handelt sich gleichzeitig um den letzten Ferientag.

Wie viele Wahlhelfer benötigt werden, hängt laut Bröchler von der Entscheidung des Verfassungsgerichts ab. Sollte in ganz Berlin neu gewählt werden, würden mehr Wahlhelfer benötigt, als wenn die Wahl nur in einigen Wahllokalen wiederholt werden müsste. Bei den Vorbereitungen ist Bröchler nach eigenen Angaben stets davon ausgegangen, die Bundestagswahl komplett zu wiederholen, um vom Richterspruch nicht überrascht zu werden.

Bundestagswahl in Berlin: Es gab viele Pannen

In vielen Berliner Wahllokalen war die Wahl am 26. September 2021 chaotisch verlaufen: Es gab lange Schlangen und Wartezeiten, falsche oder fehlende Stimmzettel. Wahllokale mussten vorübergehend schließen oder blieben bis weit nach 18 Uhr geöffnet. Der Zweite Senat hatte sich bei der mündlichen Verhandlung im Juli in Karlsruhe etwa mit der Frage befasst, ob solche Vorfälle als Wahlfehler zu bewerten seien.

Beim Bundestag wurden den Angaben nach 1713 Einsprüche gegen die Bundestagswahl im Land Berlin erhoben, darunter auch einer des Bundeswahlleiters. Der Bundestag beschloss am 10. November 2022 mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP, dass die Wahl lediglich teilweise wiederholt wird. Betroffen sind 327 der 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1507 Briefwahlbezirke. Aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion ist der Beschluss aber rechtswidrig, unter anderem weil der Bundestag die Wahl in sechs vom Bundeswahlleiter angefochtenen Wahlkreisen nicht für ungültig erklärt habe.

Die Unionsfraktion reichte eine Wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein (Az. 2 BvC 4/23). Die Wahl müsste aus ihrer Sicht in mehr Wahlbezirken wiederholt werden. Beim Gericht sind mehrere Dutzend weitere Beschwerden mit Bezug zur Bundestagswahl eingegangen, darunter eine der AfD-Bundestagsfraktion.