BSR (Berliner Stadtreinigung) startet Einstellungsoffensive für Frauen

Berlin. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) will den Frauenanteil im Unternehmen erhöhen und startet eine Einstellungsoffensive. Am kommenden Sonnabend findet dazu im BSR-Regionalzentrum in der Mühlenstraße 4-5 in Friedrichshain ein „Schnuppertag für Straßen- und Grünflächenreinigerinnen“ statt.

„Unser Ziel ist es, den Frauenanteil in der Reinigung kontinuierlich und langfristig zu erhöhen“, sagte BSR-Personalchefin Stefanie Hansen-Heidelk am Freitag. „Das Format des Schnuppertages wurde bei der Müllabfuhr sehr gut angenommen, sodass wir es in der Straßenreinigung fortsetzen.“

Voraussetzungen sind Fitness und Deutschkenntnisse

Beim Schnuppertag stehen laut BSR praxiserprobte Kolleginnen der Straßenreinigung den Besucherinnen Rede und Antwort, stellen das Berufsbild der Straßen- und Grünflächenreinigerin und die orangefarbene Arbeitskleidung vor und geben Tipps für das Bewerbungsverfahren sowie den erforderlichen Fitness-Test. Dazu gehören Ausdauer-, Kraft- und Beweglichkeitsübungen.

Im Rahmen eines Praxisparcours können interessierte Frauen die verschiedenen Arbeitsgeräte in die Hand nehmen. Auch Männer sind herzlich willkommen. Eine betreute Ecke für Kinder gibt es auch. Der Schnuppertag findet zwischen 9 und 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In der Straßenreinigung sind Frauen bereits seit mehr als 13 Jahren in größerem Umfang tätig. Aktuell arbeiten dort 341 Frauen – 279 Straßen- und Grünflächenreinigerinnen sowie 62 Kraftfahrerinnen. Der Frauenanteil beträgt bereits 14 Prozent und soll durch den Schnuppertag erhöht werden.

Die BSR ist mit 6200 Beschäftigten das größte kommunale Stadtreinigungs- und Abfallwirtschaftsunternehmen Deutschlands. Zu ihren Kernaufgaben gehören Straßenreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr und Abfallbehandlung: BSR-Beschäftigte halten Straßen und Plätze sauber und kümmern sich im Winter um sichere Fahrbahnen. Sie leeren die Restmüll- und Bioabfalltonnen sowie in einigen Stadtgebieten die Wertstofftonnen – und sind außerdem berlinweit für die Sperrmüllabholung verantwortlich.

Straßenreinigerinnen verdienen 3000 Euro plus Zulagen

Zudem betreibt die BSR das Berliner Müllheizkraftwerk, eine Biogasanlage sowie 17 Recyclinghöfe. In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an die BSR stetig gestiegen. So ist das Unternehmen seit diesem Jahr auch für die Reinigung fast aller Grünanlagen zuständig und bietet pro Bezirk zwei Sperrholz-Abholtage im Monat an.

Die Bezahlung für de neu eingestellten Mitarbeiterinnen erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Das Einstiegsgehalt beträgt 1651 Euro plus Zulagen. Bei einer Übernahme in Vollzeit erhöht es sich auf 3000 Euro plus Zulagen. Die Arbeit erfolgt im Zwei-Schicht-Dienst. Die Frühschicht beginnt um 5.30 Uhr und endet um 13.48 Uhr, die Spätschicht erfolgt von 13.30 bis 21.48 Uhr. Neben der körperlichen Fitness gehören zu den Voraussetzungen ausreichende Deutschkenntnisse, die Bereitschaft zur berlinweiten Arbeit im Schichtdienst und Teamfähigkeit.

Der Fachkräftemangel hat mittlerweile fast alle Branchen der Wirtschaft erreicht. Bis 2030 werden allein in Berlin 300.000 neue Fachkräfte benötigt, um den Bedarf zu decken. Bis dahin gehen die meisten sogenannten Babyboomer in Ruhestand. Zuletzt hatte auch die BVG, ebenfalls eines der größten landeseigenen Unternehmen seiner Art, angekündigt, den Busverkehr ab dem 10. Dezember einzuschränken. Auch bei Bus- und Straßenbahnfahrerinnen und -fahrern herrscht Personalmangel.

Die BVG will kommendes Jahr 950 neue Fahrerinnen und Fahrer einstellen

Zwar hat das Unternehmen in diesem Jahr bereits 500 neue Fahrerinnen und Fahrer eingestellt, 350 fehlen aber noch, um den Personalbedarf zu decken. Ein Teufelskreis: Je weniger Fahrer zur Verfügung stehen, desto überlasteter sind sie - und der Krankenstand und die Fluktuation steigen. Der Personaldruck nimmt zu. Im kommenden Jahr plant die BVG, 950 neue Fahrer einzustellen.

Um den Fachkräftemangel zu senken, startet die Arbeitsverwaltung jetzt ein Ausbildungsbündnis. Denn es fehlen nicht nur Fachkräfte, sondern die Berliner Unternehmen bilden auch zu wenig eigenen Nachwuchs aus. Die Ausbildungsquote liegt seit Jahren deutlich unter dem Bundesniveau. Ziel ist es, 2000 zusätzliche Ausbildungsstellen zu besetzen. Sollte das bis zum August 2025 nicht gelingen, droht Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) den Unternehmen mit einer Ausbildungsplatzabgabe. Unternehmen, die nicht ausbilden, sollen dann in einen Fonds einzahlen, mit dem Unternehmen, die ausbilden, unterstützt werden.