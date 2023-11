Kanzler Scholz: Zukunft Deutschlands zeigt sich im Osten

Für Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich die Zukunft Deutschlands in der Entwicklung des Ostens. In den ostdeutschen Bundesländern habe sich die Zukunft verbunden, sagte der SPD-Politiker zum Auftakt der Konferenz „Ostdeutschland 2030 - Heimat und Zukunft“ am Freitag in Leipzig. Als positive Beispiele nannte er die Investitionen der Automobilkonzerne in die Produktion der Elektromobilität und die Halbleiterproduktion.