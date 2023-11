Ärzte an DRK-Kliniken bekommen 9,75 Prozent mehr Gehalt

Die Ärzte an den DRK Kliniken Berlin bekommen künftig mehr Geld. Wie die Ärztevertretung Marburger Bund am Freitag mitteilte, hat sie sich mit den Kliniken auf eine Gehaltserhöhung von 9,75 Prozent in drei Stufen und eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 2200 Euro geeinigt. Der neue Tarifvertrag läuft demnach bis zum 30. Juni 2025.