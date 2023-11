Berliner Verbraucherschutzsenatorin warnt vor Hot Chips

Berlins Verbraucherschutzsenatorin Felor Badenberg (parteilos, für CDU) hat auf die Warnungen von Verbraucherschützern vor der sogenannten Hot Chip Challenge reagiert und Eltern und Erziehungsberechtigte aufgefordert, „die Kinder und Jugendlichen über die Risiken von übermäßigem Konsum dieser extrem scharfen Lebensmittel aufzuklären und zu schützen“. Ein allgemeines Verbot der Chips, wie es in einigen Bundesländern bereits durchgesetzt wurde, hat die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz aber auch weiterhin nicht verkündet.

Bei der Hot Chip Challenge, die schon seit einigen Monaten vor allem unter Jugendlichen in den sozialen Medien beliebt ist, besteht die Aufgabe darin, einen extrem scharfen Tortilla-Chip zu sich zu nehmen und dann zu filmen, wie man körperlich auf die hohe Chili-Dosis reagiert. Vor allem auf der Plattform TikTok werden die Videos hochgeladen, der Trend verbreitet sich offenbar auch zunehmend unter Kindern.

Bundesamt für Verbraucherschutz zieht Chips aus dem Verkehr

Das Bundesamt für Verbraucherschutz hat aber in diesem Monat schon mehrmals eine auch für Berlin geltende Lebensmittelwarnung im Zusammenhang mit der Challenge herausgegeben. Die betroffenen Produkte würden aus dem Verkehr gezogen. „Die in den einzelnen Chips enthaltene Menge des für die Schärfe verantwortlichen Capsaicin schwankt in den Proben erheblich und erreicht teilweise extrem hohe Werte“, so die Verbraucherschützer, die sich auf zahlreiche amtliche Gutachten berufen.

Capsaicin ist ein in verschiedenen Chilischoten enthaltenes Alkaloid und sorgt beim Menschen und anderen Säugetieren für Hitze- oder Schärfeempfinden. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung werden von Erwachsenen höchstens 5 mg Capsaicin pro Körpergewicht bei einer Mahlzeit toleriert. Unerwünschte Nebenwirkungen bei einer zu hohen Dosis können von Übelkeit und Erbrechen über brennende Augen und gereizte Schleimhäute bis zu Bluthochdruck reichen.

Mehrere Kinder und Jugendliche nach Chipsverzehr in Krankenhäusern

Nicht nur in Berlin kam es laut „rbb“ entsprechend schon zu einigen Fällen, in denen Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit der Hot Chip Challenge im Krankenhaus behandelt werden mussten. Unter anderem in Bayern und Hessen wurden die Chips daher mittlerweile verboten – diesen Schritt will man in Berlin offenbar noch nicht gehen: „Die Berliner Lebensmittelkontrollbehörden überwachen das Geschehen und werden bei Erkenntnissen über weitere Beschwerden oder Befunde im Zusammenhang mit Hot Chips umgehend tätig“, teilte die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz lediglich mit.