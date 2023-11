Eisbären Berlin verlängern mit Eishockey-Trainer Aubin

Berlin. Die Eisbären Berlin haben ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Serge Aubin vorzeitig verlängert. Der 48 Jahre alte Kanadier steht bei den Hauptstädtern somit auch in den beiden kommenden Saisons an der Seitenlinie, wie der aktuelle Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte. Trotz des Verpassens der Playoffs in der Vorsaison hatten die Berliner den Kontrakt im März zunächst für diese Spielzeit verlängert.

„Serge hat bewiesen, dass er der richtige Cheftrainer für uns ist. Man merkt, dass er sich in Berlin wohlfühlt und sich mit den Eisbären identifiziert“, begründete Sportdirektor Stéphane Richter die weitere Zusammenarbeit und ergänzte: „Uns gefällt sowohl unsere Spielweise unter Serge als auch die Weiterentwicklung der gesamten Mannschaft.“

Aubin hatte zur Saison 2019/20 das Traineramt bei den Eisbären übernommen. Seitdem führte er die Berliner zu zwei Meistertiteln und stand nach Clubangaben insgesamt in 241 DEL-Partien als Coach hinter der Bande. Im Jahr 2022 wurde Aubin als DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Aubin bezeichnete es als „große Ehre“, bei den Eisbären zu arbeiten. „Ich bin stolz, ihr Cheftrainer zu sein. Ich bin froh, meine Arbeit auch in den kommenden beiden Saisons fortzusetzen und hoffe, dass wir zusammen weitere Meisterschaften gewinnen werden.“